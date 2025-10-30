ポストシーズンで2試合連続完投勝利という偉業を成し遂げた、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手。今や抜群の実力と実績によってメジャーリーガーとの体格差が話題にされることはなくなったが、彼の178センチという身長はメジャーの投手としてはかなり低い。むろん身長は能力を見る際の決定的な条件ではないものの、スカウト時にある程度重視される傾向にあるのは事実である。「小柄」な山本は高校卒業時、オリックスにド