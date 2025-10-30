キャリアの終盤戦に差しかかってくると、役員コースに乗っている同僚を横目に、「もう出世は無理だ」と思うこともあるだろう。しかし、あきらめるのはまだ早い。元ビルボードジャパンCEOで、著書に『再雇用でいいですか？実はあなたも定年後十分稼げる』がある北口正人氏が、最後まで「出世レース」をあきらめてはいけない理由を教える。チャンスがわずかでも意欲を持ち続ける50歳を過ぎると、多くのサラリーマンが自らのキャリ