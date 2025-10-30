ショートアイアンほど飛ばない人はいませんか？飛ばないのは、打つ方向が間違っている可能性があります。 そこで今回は「どう意識してどの方向で打つのか」をプロコーチに解説していただきました。 ショートアイアンほど飛ばない人は要注意 "上"に飛ばすのは不正解！ 近ごろのアイアンはロフトが立ってきているので、9番アイアンは"ドライバーの半分以上の飛距離"が出るのが自然、とな