コンラッド大阪の｢40スカイバー&ラウンジ｣では、2025年10月14日(火)～12月17日(水)まで｢Falling for Autumn Sweets｣イングリッシュアフタヌーンティーが開催されています。アフタヌーンティー発祥地のイギリスと秋の味覚が楽しめる内容です。また、リボンやユニオンジャックのアイテムを身に着けて来店すると、嬉しい特典もあるそうです。取材してきましたので、紹介します。 イギリスに