◇プロ野球・巨人秋季キャンプ初日（10月29日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）今季限りで現役引退を表明した長野久義選手が秋季キャンプで臨時コーチを務める李承菀コーチと再会。そのままキャンプで選手と李コーチの橋渡しや、阿部慎之助監督と李コーチが見守る中、石塚裕惺選手にトスを上げるなどしました。引退を表明した選手が秋のキャンプに参加するのは異例のことです。長野選手は10月14日の引退会見で、12月に