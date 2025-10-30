【朝は今シーズン一番の冷え込み】きょう（木）の朝は今シーズン一番の冷え込みになっているところも多く、東京もひと桁まで気温が下がりました。【秋晴れ広がり洗濯日和】北海道から沖縄にかけて、日中は日差しが期待できそうです。関東も晴れる時間が長くなるでしょう。しかし、夕方以降は北海道と四国、九州南部の一部で、にわか雨がありそうです。折りたたみの傘があると安心です。【日中は日差しにぬくもり】きょうの各地の予