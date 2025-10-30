高市首相は、ASEAN（東南アジア諸国連合）の首脳と会談したマレーシア訪問からトランプ大統領の来日と続いた一連の「外交ウィーク」の締め括りとして、30日午後から韓国を訪問します。高市首相は、韓国南部の慶州（キョンジュ）で行われるAPEC（アジア太平洋経済協力会議）の首脳会議に出席するため、30日午後韓国に向かい、3日間滞在します。夕方には、日韓関係の改善ムードの維持などを目指し、まず李在明（イ・ジェミョン）大統