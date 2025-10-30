私（アイダミズホ、33歳）は夫と娘との3人暮らし。地元の隣県に住んでいます。今年、娘は小学生になります。私は娘の成長を感じながら入学式に向かったのですが、そこで思わぬ再会がありました。式典が終わり、校庭で子どもたちが同じ幼稚園出身のママ友たちと写真を撮っていると、後ろから声をかけられました。見知らぬ女性でした。少し圧のある言い方をされて驚きました。一緒にいたママ友たちは状況を察したのか、その場をそっ