日本シリーズ初先発でソフトバンクの大津が大仕事をやってのけた。阪神打線に的を絞らせず5回3安打無失点で同シリーズ初勝利。敵地の大歓声に包まれる中で落ち着きを見せ「普段通り自分の投球をしようと思って投げた。自信を持ってマウンドに上がれた」と達成感に満ちていた。強気の投球でピンチにも動じなかった。味方の失策と安打で迎えた三回2死一、三塁。セ・リーグ2冠の佐藤輝に内角のカットボールで勝負し、中飛に仕留め