秋が深まる中、大分県日田市大山町の小五馬地区で地域住民が育てたヒマワリが見頃を迎えている。霜が降りなければしばらく咲くという。地区外から見学者を呼び込んで、地域のにぎわいにつなげようと住民らが例年育てている。今年は8月末に種まき。約1カ月後に芽が出ると人の背丈ぐらいに成長し、10月下旬に一斉に咲き始めた。猛暑や雨の影響からか今年は生育がやや不良だが、休耕田40アールを黄色に彩る。ヒマワリを育てた一