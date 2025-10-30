児童・生徒のいじめについて、大分県教育委員会が29日、2024年度の認知件数を発表した。いじめは公立、私立合わせて7771件で前年度より1065件減となり、3年連続で減少傾向となった。小学校で1299件と大幅な減少となった。一方で、心身などに大きな被害を負う「重大事態」は全体で11件と前年度の4件より増加した。内容については公表していない。調査は、県内の小学校251校▽中学校123校▽高校55校▽特別支援学校19校−を対象に