中小企業の倒産件数が全国で増加傾向にある。人手不足や物価高による原材料費の高騰が要因だ。政府に効果のある対策を求めたい。東京商工リサーチの調べでは、2025年度上半期の倒産件数は5172件で、4年連続の増加となった。大半が中小企業だ。九州・沖縄は前年同期比1・7％増の472件で、リーマン・ショック後の09年度上半期以来の高水準だった。目立つのは人件費の上昇や求人難、従業員の退職に起因する倒産だ。全国で過去