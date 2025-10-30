熊本市のJR熊本駅に、阿蘇山や通潤橋など熊本らしさを凝縮した大型ステンドグラス「肥後のいろどり」（縦4メートル、横3・2メートル）がお目見えした。中心には肥後椿（つばき）や肥後花菖蒲（しょうぶ）など江戸期から伝わる「肥後六花」があしらわれ、色鮮やかに輝いている。原画と監修を担当したのは染色工芸家、高津明美さん（78）＝同市。熊本地震からの復興に向けて、安らぎや元気を呼び起こしてくれる場をつくりたいと