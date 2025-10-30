熊本県荒尾市民の文化活動の促進や地域文化振興に取り組む市文化協会（井上泰秋会長）が11月で創立50周年を迎える。加盟団体が毎年、活動の成果を発表する市民文化祭も今年で50回目を迎え、31日〜11月30日、同市の荒尾総合文化センターで展示や舞台発表を行う。協会は1975年11月、市文化連合会として創立され、2008年に現在の名称に改めた。現在は文芸や美術工芸、芸能、伝統芸術など7部会に計40団体、約500人が所属する。会員