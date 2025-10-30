全九州大学野球選手権（西日本新聞社など後援）は29日、福岡市のみずほペイペイドームで決勝が行われ、日本文理大（九州地区大学1位）が北九大（九州六大学2位）を4−0で破って2年ぶり3度目の優勝を飾って、明治神宮大会（11月14日開幕、神宮）への出場権を得た。先発右腕の永谷魁人（4年・城北）が2安打完封勝利。日本文理大は同大会開幕日に関西5連盟第1代表と対戦する。日本文理大の永谷が圧巻の投球でチームを九州王座に導