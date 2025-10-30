佐世保文化協会（小西宗十会長）の加盟団体が取り組みの成果を披露する「第47回佐世保市民芸術祭」が26日、アルカスSASEBOであり、ステージでの演舞や生け花の展示に多くの来場者が見入った。ステージに登場したのは尺八、日本舞踊、フラダンス、合唱、クラシックバレエなど計18団体の380人。それぞれの分野で、各団体のメンバーたちが磨いた技や声が舞台を彩った。交流スクエアには生け花が飾られ、イベントホールでは茶会