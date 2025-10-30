ソフトバンクは29日、ドラフト3位で指名した大商大・鈴木豪太投手（22）に大阪府東大阪市内の同大で指名あいさつを行った。東海大静岡翔洋高出身の鈴木は、大学入学後にサイドスローに転向した最速147キロ右腕。独特のフォームから浮き上がるような軌道の直球が武器で今春の関西六大学リーグで2日連続完投をした。「出てきたら（打者に）絶望を与えるような投手になりたい」と目標を語った。福山アマスカウトチーフは「球持ち