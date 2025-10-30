富山県魚津市で生まれた初代が終戦8年後の1953年、川崎市で創業。世話になった土地を忘れまいと、「ツガワ」と名付けた。現在は横浜市に本社を置く。祖業は板金加工。壁かけ式の受話器フックの生産に始まり、あらゆるジャンルに広げていく。マンションの玄関フロアでよく見かける宅配ロッカーは設計、製造、設置まですべてをこなし、全国でのシェアは6割。証明写真機だと7割に及ぶ。他にも列車のホーム柵のほか、接触が控え