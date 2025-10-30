陸上自衛隊の輸送機V22オスプレイが佐賀駐屯地（佐賀市）に配備され、水陸機動団の本部がある相浦駐屯地（長崎県佐世保市）に初めて飛来して2カ月が過ぎた。オスプレイ導入の目的は南西諸島など島しょ部が侵攻を受けた際、離島奪還・防衛を専門とする水機団を迅速に現場へ運ぶこと。27日には実際に隊員らを離島へ輸送する配備後初の連携訓練が行われ、陸自幹部は「大きな前進」と評価した。この間、体験搭乗した宮島大典・佐世保