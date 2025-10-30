長崎市歴史民俗資料館（同市平野町）は今年が昭和元年（1926年）から数えて100年になることを記念し、企画展「昭和を旅する」を開いている。革製の旅行かばんや蛇腹式のカメラ、絵はがき、地図など昭和初期の旅にまつわる152点を紹介。学芸員は「タイムスリップを楽しんでほしい」と呼びかける。学芸員によると、鉄道や道路など交通網が広がり始めた大正・昭和初期、全国的に観光ブームが訪れたという。長崎では昭和となる3年