11月2日に始まる佐賀県唐津市の唐津神社秋季例大祭「唐津くんち」を前に、13番曳山（やま）「鯱（しゃち）」を巡行する水主町が、100年前から伝わる纏（まとい）を修復した。曳山と一緒に展示される纏は、曳山組織が火消し組の役割も担っていた時代に制作され、実際の火災現場でも使用されていたという。現代の各町の曳（ひ）き子たちが身につける色とりどりの装束もその時代の名残なのだとか。唐津を代表する祭りはどのように生