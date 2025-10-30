30日に佐賀市で開幕する「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」を前に、出場するパイロット4人が29日、同市内で記者会見を開いた。昨年の熱気球日本選手権で優勝した片平史郎さん（55）は「上空まで聞こえる観客の声援が今年も楽しみ」と語った。昨年は大雨や風の影響で多くの競技が中止を余儀なくされた。今年はホンダなどが主催したバルーンデザインコンテストで最優秀賞に輝いた唐津市立浜崎小4年の中村僚さんのバルー