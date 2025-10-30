タレントの若槻千夏（41）が29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・45）に出演。子供のスマートフォンの管理方法を明かした。若槻は子供のスマホは「ギガを制限していますね。ギガを少な目に制限しているんで、基本的にWi-Fiにつなげて使う」と語った。外出先では、若槻のスマホにデザリングでつなげて使用しているため「ちょっと態度悪かったり返事しないと、“すみませんWi-Fiと申し上げます。ごあいさつ遅