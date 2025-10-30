愛知県一宮市出身の車いすテニス・小田凱人(19)選手が10月29日、名古屋市内でトークショーを行いました。29日、瑞穂区にある日本ガイシの施設に登場したのは、一宮市出身・車いすテニスの小田凱人選手。史上最年少で生涯ゴールデンスラムを達成した小田選手が、「挑戦」をテーマに話をすると、集まった日本ガイシの社員およそ140人が熱心に聞いていました。小田選手：「一番大きな選択肢だったのが