【モデルプレス＝2025/10/30】俳優の山田裕貴が主演を務めるTBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（2026年春 TBSで放送・U-NEXTで配信）に、綾野剛が出演することが発表された。【写真】綾野剛、土方らの“最大の敵”芹沢鴨役の姿◆TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト「ちるらん 新撰組鎮魂歌」株式会社TBSテレビ、株式会社U-NEXT、株式会社THE SEVENが3社で初タッグを組み、“TBS