【モデルプレス＝2025/10/30】漫画家・奥嶋ひろまさ氏による漫画「家庭教師の岸騎士です。」の実写ドラマ化が、2026年1月5日よる11時24分よりBS朝日ほか（CBC、RKB、HBC、tvk）にて放送決定。ONE N’ ONLYの沢村玲とSUPER★DRAGONの田中洸希が、W主演を務める。【写真】ONE N’ ONLY、大人の色気醸し出す◆「家庭教師の岸騎士です。」ドラマ化原作は、2025年に映像化もされ世間をザワつかせ話題となった「ババンババンバンバンパイ