米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間05:31） 米2年債 3.596（+0.106） 米10年債4.072（+0.096） 米30年債4.620（+0.080） 期待インフレ率2.300（+0.009） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日のＦＯＭＣ後のパウエル議長の会見を受けて、利回りは急上昇している。 議長は会見で「１２月の利下げは決して確定した結論には程遠い」と述べたことに市場