巨人からドラフト６位で指名された浦和学院・藤井健翔内野手（１８）が２９日、埼玉県内の同校で指名あいさつを受けた。尊敬する岡本和真内野手（２９）のような日本を代表するスラッガーに成長すると誓った。中学時代から憧れていたという岡本は今オフ、メジャー移籍が濃厚。チームは新たな主砲の台頭が待たれる。「４番の仕事はどれだけチームに貢献できるか。最終的には日本を代表するスラッガーになりたい」と決意を示した