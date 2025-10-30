パウエル会見でドル高が強まる１２月利下げ期待が後退＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、午後のＦＯＭＣ後のパウエル議長の会見を受けてドル高が強まった。議長が「１２月の利下げは決して確定した結論には程遠い」との見解を示したことに市場は敏感に反応したようだ。 ＦＯＭＣ前の短期金融市場では、１２月利下げを完全に織り込んでいたものの、パウエル会見後は６５％程度の確率に後退。政策金利に敏感な米２年