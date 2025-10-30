本日10月30日（木）、天海祐希主演『緊急取調室』第5シーズンの第3話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！冒頭――軽装登山で遭難した動画配信者・樋口結花（清水くるみ）を捜索していた山岳救助隊員・土門翔（羽谷勝太）が遺体で発見され、序盤から急展開を迎える第3話。当初は事故死と考えられていた土門の体から不審な殴打痕が見つかったばかりか、持っていたはずの携帯電話も忽然と消えていた。手がかりと