中国自動車輸出を牽引するBYD。自前の輸出用運搬船も保有する。写真は運搬船「西安」と船積みを待つBYD車（同社ウェブサイトより）BYDのブラジル工場の生産開始を祝う式典。中国メーカーの海外現地生産が今後拡大しそうだ中国のEV（電気自動車）とPHV（プラグインハイブリッド車）の輸出がここへ来て急増している。中国汽車工業協会が10月14日に発表した統計によると、2025年1〜9月の「新エネルギー車」の輸出台数は175万8000台と