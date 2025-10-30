（写真：アサヒグループホールディングスのホームページより）【アスクルの発表を見る】10月22日付の第2報で物流システムに障害を確認し物流センターが止まっていると発表した9月、10月と国内大手企業のサイバー攻撃被害が頻発した。アサヒグループホールディングス（以下、アサヒHD）とアスクルの事例は、ともにランサムウェア攻撃によるものと発表されている。立て続けに発生しているので、攻撃に関連性や特別な意図があるのでは