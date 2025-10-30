プロ野球・巨人は29日、ドラフト6位指名で交渉権を獲得した浦和学院高校の藤井健翔選手との指名挨拶を行いました。藤井選手は、高校通算35本塁打の右の大型スラッガー。181センチ96キロという体格を生かし、打球速度160キロ超えという高校生離れしたパワーで、将来の4番として期待がかかります。指名挨拶後、藤井選手は「新しい舞台に向けてもっともっとやっていかないといけないという気持ちが新たに増えた」と話しました。プロに