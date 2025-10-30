私たちは日々、脳からの指令で体を動かしている。しかし、そもそも脳はどのように設計されているのか？形も場所も定かでない「心」は、どこから生まれてくるのか？人類が長らく抱いてきた数々の謎に、脳科学の第一人者がズバリ回答する。※本稿は、津田一郎『脳から心が生まれる秘密』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。人間の脳の設計は自転車の設計と似ている人間は「こういうものをつくりたい」という意志の下で設計