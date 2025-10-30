「ＪＢＣレディスクラシック・Ｊｐｎ１」（１１月３日、船橋）ブリーダーズＧＣ７着からの反撃を狙うグランブリッジは２９日、松本（レースは川田）を背に栗東ＣＷで３頭併せを行った。馬なりで外ラチ沿いを回しながら、６Ｆ８４秒１−３８秒６−１２秒５をマーク。格下の２頭に遅れはしたものの、四肢の伸びは軽やかで活気に満ちていた。新谷師は「良かったと思う」と笑顔で第一声。「前走は攻め馬もやっていたつもりだった