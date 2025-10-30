「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２９日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉アルテミスＳ３着のタイセイボーグ（牝、松下）は阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。中京２歳Ｓをレコード勝ちしたキャンディード（牡、松下）はデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）へ。９月の阪神芝１８００メートルで