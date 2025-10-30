クマ被害で国民の生命が脅かされているのだから、高市早苗首相には「強いクマ対策」を実行してほしい。クマによる農作物被害額は約7.47億円（2023年度）で、前年度の約1.8倍に増えた。中でも秋田県は1.66億円超で過去最悪。秋田県知事は自衛隊派遣を小泉進次郎防衛大臣に要望する見込みだ。農業だけでなく、小売店やサービス業、物流などのインフラにも混乱を引き起こしている。もはや地方だけが負担できる問題ではない。（未来調