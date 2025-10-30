レアル・ソシエダのMF久保建英は、去就が注目されている。ソシエダがまさかの残留争いを強いられており、チャンピオンズリーグ出場への思いが強い選手が、退団を検討してもおかしくはないだろう。プレミアリーグ方面からの熱視線が送られているなか、以前にも関心が取り沙汰されたパリ・サンジェルマンは、この日本代表アタッカーへの興味を失っていないようだ。パリSGの専門サイト『PSGTALK』が次のように報じた。「PSGは夏