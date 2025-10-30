「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）ブレイディヴェーグが２９日、美浦Ｗで軽快な動きを披露した。戸崎圭を背に単走で６Ｆ８０秒８−３６秒３−１１秒０を計時し、ラストは鋭い伸びを見せるなど復調気配をアピール。宮田師は「ジョッキーもいい感触をつかんでくれたようですし、思惑通りの調教ができました。本来のいいフットワークで走れていたし、準備はしっかりできました」と、大一番へ向けて抜かりなく仕上げて