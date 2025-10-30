札幌・東警察署は10月29日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで札幌市北区の会社役員の男（71）を逮捕しました。男は10月29日、自宅で児童ポルノの動画データ1点が記録されたハードディスクドライブを所持していた疑いが持たれています。警察によりますと、別件事件の捜査中に事件を認知し、調べを進めた結果、男の逮捕に至ったということです。調べに対し男は「自分の性欲を解消するために持っていた」と容疑を