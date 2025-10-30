「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）新潟記念は返し馬で転倒し、ラチを飛び越えるアクシデントもあって競走除外となったクイーンズウォークだが、放牧を挟んで２９日、しっかりと再調整された。この日は栗東ＣＷをしなやかなフォームで駆け抜け、タイムは６Ｆ８８秒０−３７秒５−１１秒３。福永助手は「帰厩後は影響なく調整を進められています。ジョッキー（川田）騎乗の１週前追い切りではしっかりめに馬を動かし