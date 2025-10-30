30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比290円安の5万1040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては267.65円安。出来高は1万2102枚だった。 TOPIX先物期近は3282.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIX現物終値比4.26ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51040-290 12102 日経22