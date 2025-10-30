「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）輝きを取り戻した一昨年のダービー馬が秋初戦を迎える。レーンを背に最終追い切りに臨んだタスティエーラは２９日、美浦Ｗでジェイパームス（５歳オープン）との併せ馬。３馬身ほど追走し、馬なりで５Ｆ６５秒１−３５秒７−１１秒６をマーク。１馬身遅れはしたが、６カ月の休み明けを考慮すれば及第点が付けられる動きだった。鞍上は「リズム良く、手応え良く走れましたし、遅れ