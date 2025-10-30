ユニークな研究に贈られる世界的な賞なのに、イロモノ扱いされがちなイグ・ノーベル賞。じつは、日本は2007年から連続で受賞者を輩出する「常連国」だ。その後、彼らにはどんな恩恵がもたらされたのか？笑いの裏にある思い、そして人生の転機を聞いた！玉ねぎを切ると涙が出る理由を解明したのが、ハウス食品グループ本社所属の農学博士・今井真介氏（68）だ。「当初は、レトルトカレーに使用する玉ねぎとニンニクを炒めたペ