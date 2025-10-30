◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク3ｰ2阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンクが変則継投で逃げ切った。3番森下から始まる6回に1イニング早く藤井を投入した。無死二塁とされたが「僕の仕事は無失点で戻ること」と佐藤輝を三邪飛に仕留めるなど有言実行。7回はヘルナンデスを挟み、8回は松本裕が2失点したものの、9回は杉山が3者凡退だ。守護神は「昨年、獲れなかった日本一。チャンスが来たので絶対獲りたい」と