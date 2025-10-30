「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）初の古馬勢との対戦へ、状態は上向きだ。皐月賞馬ミュージアムマイルは２９日、栗東坂路で併せ馬を行い、リズムの良い走りで併入。３歳馬の勝利は過去５頭と決して簡単ではないが、世代を引っ張る一頭として恥ずかしい走りはできないし、するつもりもない。昨年２着のタスティエーラはレーンを背に美浦Ｗで最終調整。新潟記念で競走除外となったクイーンズウォークもしっかり立て直