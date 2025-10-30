◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク3ｰ2阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンクの柳町が2試合連続で打点を挙げた。1―0の5回1死満塁で、初球を左犠飛とした。28日の第3戦で勝ち越しの適時三塁打を放ったのに続き、連日主軸の役目を果たし「何とか1点をという思いで打席に入った。初球からいいスイングができたのが良かった」と力強く話した。5年ぶりの日本一へあと1勝。「できれば明日（30日）決められるように。集