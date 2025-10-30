◇SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク3ｰ2阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンクは右かかと痛の今宮に代わり、遊撃を守った野村が好守連発した。2回は佐藤輝の左翼ファウルゾーンへの飛球を背走し好捕。6回1死二塁では大山の鋭いライナーを横っ跳びでキャッチし「（大山の打球は）球種を見て飛んできそうと思って準備はしていた。抜けたらピンチだったので、いいプレーだったと思います」と誇った。