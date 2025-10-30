「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）宝塚記念３着のジャスティンパレスは２９日、泉谷（レースは団野）を背に栗東ＣＷを単走。６歳でも活気あふれるダイナミックなフットワークで４Ｆ５２秒４−３７秒６−１１秒８をマークした。杉山晴師は「いい状態がずっと続いているし、変動が少ないので比較的やりやすいです」と中間の調整を説明。追い切りの内容については「走りのバランスは若干休み明け感がありますが、去年