日本ハムのドラフト4位指名を受けた日大藤沢・半田は光り輝くスター選手を目指す。神奈川県藤沢市の同校で指名あいさつを受け、高校通算24本塁打と強打の内野手は「日本を盛り上げる選手になって、首位打者を獲りたい」と掲げた。名前の「南十（みなと）」は、天体好きの父・朋基さんから南十字星のように「線対称でバランスのいい人間になってほしい」と名付けられた。「新庄監督ぐらい、楽しそうにプレーをできたらいい」